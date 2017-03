Segré Alexandre Robert, jeune pousse en or

0

Meilleur Apprenti de France en Travaux paysagers, le Segréen Alexandre Robert forme un duo donnant-donnant avec son patron combréen, Sébastien Cochet. Ils sont à la foire-expo de Segré. Alexandre Robert a remporté le concours de Meilleur Apprenti de France en travaux paysagers le 24 septembre. C’était près de Bordeaux, et ce Segréen de 19 ans devait réaliser un bac maçonné agrémenté de plantes et de gazon. Cet ancien élève du collège Saint-Joseph et de la MFR a été « un peu surpris » de finir premier.

