Sécurité Le capitaine Élodie Negre arrive à la Compagnie de Saumur

Elle a pris son poste mardi 1er août tout en inaugurant son grade de capitaine. Élodie Negre est la nouvelle adjointe du commandant David Besseau, qui dirige la Compagnie de gendarmerie de Saumur.

L'officier défilait le 14 Juillet dernier sur les Champs-Élysées comme tous les ans : « J'étais en tête de mon escadron au régiment de cavalerie de la Garde Républicaine ». Une expérience inoubliable : « Ce sont les plus beaux moments que j'ai eus à vivre là-bas. Ça ponctue toute une année de travail avec le cheval. C'est une journée stratégique car elle dure 10 heures. On mesure alors la confiance et les résultats des exercices avec l'animal ».

À 31 ans, cette native de Nice a passé 3 ans en Allemagne puis à Paris, Bordeaux, Lille et Melun. Son vif intérêt pour l'Allemagne l'a conduite à y suivre des études de Droit en décrochant une maîtrise allemande et une autre française. Le droit pénal et le droit pénitentiaire ont ensuite eu ses faveurs, en France cette fois, « intellectuellement et humainement, c'était passionnant ».

En cavalière accomplie, le capitaine Negre trouvera à Saumur, terre d'équitation, de quoi poursuivre sa passion en mode loisirs.

Elle est la première femme adjointe à la Compagnie de Saumur. Une collègue gendarme vient de prendre ses fonctions à la brigade territoriale de Montreuil-Bellay, il s'agit du lieutenant Line Robin.