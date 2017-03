Secondigny Quatre blessés dans un choc frontal

0

Ce lundi, vers 9h30, un choc frontal a fait quatre blessés au niveau du lieu dit le Palais, à Secondigny, sur la départementale 949bis. Les victimes ont été prises en charge par les pompiers de Parthenay, Mazières-en-Gâtine et L'Absie.

Le premier véhicule était conduit par un homme de 40 ans, originaire de Secondigny. Souffrant de douleurs au genou, il a été transporté au centre hospitalier de Parthenay.

Dans le second véhicule, un couple et son bébé de 10 mois. La maman et l'enfant ont été évacués vers le centre hospitalier de Poitiers pour des examens de contrôle. Plus sérieusement blessé, le papa a été héliporté au CHU de Poitiers.

La circulation a été déviée pendant plus d'une heure, le temps de l'intervention des secours.