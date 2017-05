Second tour de la coupe de France remporté par le RCD Pétanque

0

Samedi 6 mai à Doué-la-Fontaine avait lieu le second tour de la coupe de France pétanque entre le RCD Pétanque et le club Saint Pierre Monlimard. Le club douessin a battu son adversaire 16 points à 15. « Ce fut un match extrêmement difficile » , récise Gérard Mikailovitch, président du RCD Pétanque.

Le match se jouait sur 31 points. Le matin, ils ont gagné 4 têtes à têtes sur 6 soit 8 points. L'après midi, ils ont remporté 1 match sur 3 en doublette soit 3 points. « Il fallait absolument gagner 1 triplette sur 2 et prendre les 5 points. Notre équipe après avoir été menée 3 à 9 a finalement remporté le match 13 à 10 ». Le prochain tirage pour le 3e tour aura lieu mardi 9 mai au comité du Maine et Loire. « Je suis un président comblé. Je félicite l'ensemble des joueurs et les bénévoles pour cette formidable journée ».