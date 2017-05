Saumurois Une station agro-météo connectée aux viticulteurs

0

Sencrop, une start-up du Nord, a développé un système d’alerte météo connecté aux smartphones des viticulteurs. Cette application sert aussi bien les intérêts des vignerons que ceux des arboriculteurs et des maraîchers, nombreux en Anjou et désireux d’être informés en temps réel pour anticiper leurs réactions, aux phénomènes de gel par exemple. Avec déjà un millier de stations agro-météo installées et 750 abonnés en France, Sencrop connaît, depuis sa création il y a un an, une forte croissance. Les données, donc les stations, peuvent être partagées par plusieurs exploitants. Une façon de retravailler ensemble et de faire des économies d’échelle qui s’ajoutent aux économies de traitement des vignes grâce à une information réactualisée en permanence et disponible en temps réel. Des hectares de vignes ont ansi été sauvés du gel récent sur Saint-Nicolas-de-Bourgueil (37) où les premières stations ont été expérimentées avec succès (moins de 5 % de pertes). L’outil connecté apporte une aide précieuse à la décision. Combiné à des techniques plus empiriques telles que les vieux thermomètres de cuisine encore employés, il fait entrer les exploitations dans une ère nouvelle. Avec le Val de Loire, le Bordelais et la Champagne constituent les premiers secteurs de développement de Sencrop dans le domaine de la viticulture.