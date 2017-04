Saumurois Trois personnalités promues chevaliers de la Légion d'honneur

0

La promotion de Pâques a mis Paul Loupias, Marc Bonnin et Jean-Michel Marchand à l’honneur. Ils sont nommés chevaliers. Le premier est maire honoraire de Montreuil-Bellay. Le second en est le maire en exercice. Le 3e est encore maire de Saumur jusqu’au 30 juin et restera président de l’Agglo Saumur Val de Loire. Ils ont été proposés, dans l’ordre, par les ministères de l’Agriculture, du Logement et de l’Intérieur.

