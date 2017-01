Saumurois Trafic de drogues et coups de feu : neuf interpellations

0

Une vaste opération a été menée par les gendarmes de la compagnie de Saumur le samedi 14 janvier 2017 à Vivy, Neuillé et Saumur. Ils étaient épaulés par différentes unités d'élite dont le GIGN de Tours. Neuf personnes ont été interpellées dans le cadre d'un trafic d'héroïne et de cocaïne et de coups de feu tirés à Vivy le 5 janvier 2017. Sept ont été écroués.

Une information judiciaire a été ouverte pour poursuivre les investigations mais l'enquête a déjà permis d'établir que ce trafic entre Lille et Saumur porte sur 12 kg d'héroïne et un de cocaïne. Une vingtaine d'allers et retour auraient été effectués sur les six derniers mois entre des camps des gens du voyage du Saumurois et la métropole Lilloise.

À lire dans notre édition Maine-et-Loire du samedi 21 janvier 2017.