Saumurois Manifestation des agents de maintenance à la centrale de Chinon

À l'initiative de la CGT, une cinquantaine de manifestants ont fait brûler des palettes et ont revendiqué devant la centrale nucléaire d'Avoine/Chinon ce jeudi matin.

La manifestation a provoqué d'importantes perturbations sur la route principale à cette heure de grande affluence en raison d'un arrêt de tranche en cours actuellement.

Les gendarmes ont été requis pour régler la circulation entre Port-Boulet et Avoine. Un barrage filtrant laissait passer les salariés se rendant à leur travail.

La protestation portait sur la remise en cause des frais de déplacement (imposés et fiscalisés désormais) et sur des règles d'usage à l'ULM (unité de logistique et de maintenance) au 1er juillet prochain dans la suite du projet de la direction baptisé "construire un nouveau modèle d'itinérance à l'ULM".

30 agents en sous-traitance basés à Chinon pour des tâches d'exécution et de maîtrise sont engagés dans cette lutte localement, mais le mouvement est national sur l'ensemble des sites de production d'électricité nucléaire.