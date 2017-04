Saumurois Les vignerons du Véron (37) s'emploient pour se protéger du gel

0

Comme leurs collègues du Bourgueillois, des vignerons (un groupe de huit) ont fait tourner un hélicoptère jeudi matin au dessus de 30 hectares de vignoble. Les pales rabattent au sol un air plus chaud pour prévenir des effets néfastes du gel matinal (- 3 ° C) sur les rangs de vigne et protègent les bourgeons de la gelée blanche au lever du soleil et des premiers rayons (un effet de loupe sur les cristaux de gel qui brûle le bourgeon). L'intervention dure une heure et coûte un peu plus de 200 € à l'hectare. Elle devrait être renouvelée vendredi matin. Partout dans le vignoble, une épaisse fumée générée par des feux (paille et sciure) allumés de bon matin par les viticulteurs recouvrait le vignoble. Cet écran de fumée protège des rayons UV.