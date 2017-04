Saumurois Les pro-Macron veulent « amplifier le mouvement »

0

Simon Holley, Maud Lelièvre et Richard Le Proust, les responsables des trois comités En Marche ! du Saumurois, ont réagi dans un communiqué commun à la victoire au premier tour de leur candidat Emmanuel Macron.

Ils écrivent : « Les électeurs français ont, par leur vote, choisi ce dimanche celui qui incarnait le mieux le renouveau de la politique et porté Emmanuel Macron en tête des suffrages. C'est tout naturellement que nous appelons tous les citoyens du Saumurois à soutenir la candidature d'Emmanuel Macron en rejoignant la campagne électorale. Au-delà de tous les arguments de défense des valeurs républicaines de Liberté, d'Égalité et de Fraternité que tous les démocrates de France portent pour combattre l'idéologie raciste et xénophobe de l'extrême-droite et de ses soutiens. Dimanche 7 mai faisons d'Emmanuel Macron notre chef de l'État pour les 5 prochaines années ! »

Simon Holley (un ancien militant de l'UDI) est candidat à la candidature aux législatives sur Saumur Sud.

Maud Lelièvre (qui a milité chez les Verts et au PS) envisage également d'être candidate en Maine-et-Loire. Mais tous deux assurent qu'ils ne sont pas en concurrence, qu'ils travaillent ensemble dans cette campagne pour « amplifier encore le mouvement », et qu'ils font confiance au comité national d'En Marche ! qui délivrera les investitures.