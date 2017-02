Saumurois Les mariniers en colère contre les taxes fluviales

0

Les mariniers du Saumurois - comme leurs homologues de La Possonnière et de Montjean-sur-Loire - sont en colère.

Qu'ils soient professionnels, associatifs ou particuliers, ils ont contribué depuis une trentaine d'années à la renaissance de la batellerie traditionnelle de Loire. Un usage du fleuve oublié qui sert au mieux les intérêts touristiques de la région.

Or, une nouvelle taxe vise tous les usagers de la Loire, possesseurs d'une embarcation d'une longueur supérieure à six mètres. Gabares, toues cabanées et même les petits futreaux sont ainsi visés par une réglementation imaginée par la Direction départementale des Territoires et son homologue des Finances publiques.

De 350€ à plusieurs milliers, selon le bateau, son point d'amarrage, la longueur de sa passerelle (même si c'est une simple planche !) ou son chiffre d'affaires s'il s'agit d'une activité touristique.

"On a mis trente ans a reconstitué cette batellerie traditionnelle. Cette taxe est une aberration", résume Pierre Glotin, l'un des animateurs du collectif Loire Libre qui vient de se constituer pour contester la mesure. L'affaire pourrait bien se plaider devant le tribunal administratif.

