Saumurois Les artisans se qualifient en rénovation énergétique

0

Les professionnels du bâtiment manquent de qualifications en rénovation énergétique performante de l'habitat individuel. Ils sont invités à se former avec le dispositif DORéMI.

De nombreux particuliers ont regretté avoir confié la rénovation énergétique de leur maison à des professionnels, dont ils ont découvert trop tard, qu'ils étaient insuffisamment qualifiés. Force est de constater qu'est pris en compte un seul aspect de la rénovation énergétique d'une habitation, alors que celle-ci doit être analysée dans son ensemble. Résultat : pas ou peu d'économies pour et une filière déconsidérée.

Afin de répondre à ce constat, le territoire d'Angers et celui de Saumur sont les initiateurs dans le Grand Ouest d'une démarche innovante : le scénario Négawatt. Soutenu au plan national par l'Institut Négawatt, il s'adresse en premier lieu aux professionnels du bâtiment RGE.

Grâce à une nouvelle formation, les artisans sont invités à intégrer une formation dynamique. C'est le Dispositif opérationnel de requalification énergétique de la maison individuelle, dénommé DORéMI.

Il s'agit d'une formation-action avec deux chantiers, destinée aux artisans de la rénovation du bâtiment.

Réunion mardi

L'objectif est triple : transformer des dépenses de chauffage (pétrole et électricité) en investissement pérenne pour les propriétaires, en travail pour les artisans de Saumurois, en valeur pour le patrimoine bâti local.

Au final, il s'agit pour le Saumurois, de constituer des équipes et gagner en capacité à proposer des offres performantes en matière de prix et de bilan énergétique réel pour aborder de façon très concrète le marché et les enjeux de la requalification énergétique du bâtiment ancien (avant 1975).

Cette action est soutenue par l'ADEME, l'Agglo et l'État.

Une information collective est prévue à Saumur, mardi 7 février à 18 heures, Antenne de la Chambre de Métiers, rue Comte Lair. S'inscrire auprès d'Olivia Rétière au 02 41 22 61 27.