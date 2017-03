Saumurois Les agriculteurs biologiques en force à Saint-Georges-sur-Layon

0

Le GABB Anjou (Groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques) a choisi depuis deux ans d’aller au plus près de ses adhérents. Ils sont plus de 200 aujourd’hui.

La dernière assemblée générale annuelle se tenait mardi à Saint-Georges-sur-Layon où plus de 20 % des surfaces agricoles sont en bio. Des ateliers étaient organisés à l'issue de l'assemblée chez des producteurs locaux pour mieux comprendre.

Le biologique a trouvé son rythme de croisière

Un tiers des cinquante participants à chaque assemblée générale sont des nouveaux. Au niveau de la CAB, Coordination agrobiologique des Pays de la Loire, ils sont plus de mille.

En 2016, plus de 300 producteurs ont décidé de s’engager en bio sur la Région. La vente de produits bio affiche un chiffre d’affaires en progression de 20 % par . On manque de produits pour satisfaire la demande : en 2016, on a abattu 30 % de vaches allaitantes bio en plus sur le Maine-et-Loire, mais les associations courent les campagnes pour trouver du bœuf et du veau bio.

Pareil pour le lait bio... Le GABB souhaite que des fonds européens pilotés par la Région soient reversés du pilier 1 (celui des aides directes dans le cadre de la PAC) vers le pilier 2 (dont dépend le bio) pour soutenir les conversions. L'enveloppe qui leur est attribuée sur 5 ans est déjà vide au bout de deux ans. Le ministre Le Foll s'était engagé à accompagner au maximum les conversions bios.