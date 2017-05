Saumurois Le tourisme dans ses nouveaux habits

0

Le tourisme saumurois quitte la forme associative pour endosser les habits d'une Société Publique Locale (SPL).

Objectif : valoriser plus et mieux les richesses et les animations du Grand Saumurois.

L'Office de Tourisme du Saumurois va se dissoudre pour laisser la place le 1er juillet à la Société Publique Locale (SPL) Saumur Val de Loire Tourisme.

La dissolution était prévue ce mardi après-midi lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l'Office. Mais le quorum n'étant pas atteint, elle a été reportée au jeudi 8 juin.

Ce ne sera qu'une formalité. La nouvelle SPL qui va prendre la suite aura les contours de la nouvelle grande agglomération Saumur Val de Loire. Le Saumurois, le Gennois, le Longuéen et le Douessin y développeront ensemble un avenir touristique commun.

Le conseil d'administration de la SPL a été constitué dès jeudi dernier. Il est présidé par Sophie Saramito qui présidait déjà l'Office de Tourisme du Saumurois.

Il ne réunit que des élus. Mais un « comité technique » de 40 membres a été mis en place. Il est composé de professionnels du tourisme et d'acteurs économiques qui auront un rôle consultatif.

