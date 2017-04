Saumurois Le Concours éco-trophée ouvert aux candidatures jusqu'au 30 avril

0

Le Concours éco-trophée récompense des entreprises, associations ou coopératives situées sur le territoire du Parc Loire-Anjou-Touraine et engagées dans des réalisations innovantes en faveur du développement durable.

Les candidats ont jusqu'au 30 avril pour postuler. Le concours, gratuit, ne s'applique qu'aux démarches et réalisations effectives. Il distingue des projets exemplaires, comme le précise Sylvie Nicolas en charge du concours au Parc : « Il ne s'agit pas d'un label attribué aux entreprises du Parc mais bien d'une distinction pour une initiative menée. D'ailleurs, certaines entreprises ont candidaté plusieurs fois. » Chaque premier prix recevra une dotation de 1 000 € ainsi qu'un trophée original réalisé par un artisan d'art. Des lots seront également offerts aux salariés ou agents des structures primées. Les habitants pourront être jury en votant sur le site internet du Parc, la première quinzaine d'octobre.

Trois catégories sont ouvertes : préservation de la biodiversité et des paysages ; préservation des ressources naturelles et énergétiques ; innovation sociale et implication territoriale.

Dossier de candidature à télécharger sur www.parc-loire-anjou-touraine.fr