Saumurois L'art prend ses quartiers d'été dans les chapelles

0

La 13e édition d'Art et chapelles a lieu du 1er juillet au 27 août. Trois étapes sont prévues en Saumurois.

Chaque année, l'association demande à six artistes d'investir autant de chapelles du Maine-et-Loire.

Philippe Bonef, le président d'Art et chapelles, souligne : « Par rapport aux associations semblables, comme celle de Pontivy qui existe depuis 25 ans, notre particularité est de changer tous les ans de circuit et d'artistes, ce qui nous oblige à un travail préparatoire plus long. »

Cette année, on pourra découvrir les travaux de Bente Hoppe à l'église de Saint-Sulpice; de Vincent Chudeau à la chapelle de la Giraudière (propriété privée à Blaison-Gohier); de Michel Hénocq (photo) à la salle capitulaire de l'ancien prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne; de Chantal Verdier-Sablé (photo) dans l'ancien ermitage Saint-Jean de Chênehutte-Trèves-Cunault ; de Francky Criquet à l'église Saint-Pierre-en-Vaux à Saint-Georges-des-Septs-Voies ; et enfin de Jean Robinet dans l'ancienne chapelle du Bon Pasteur à Saint-Hilaire-Saint-Florent.

Lire notre article dans Le Courrier de l'Ouest du dimanche 28 mai, édition de Saumur.

Pour découvrir le nouveau circuit d'Art et chapelles, ainsi que les artistes invités cet été, cliquer ici.