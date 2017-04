Saumurois La Côte viticole en partie touchée par le gel

0

Le gel de jeudi matin a légèrement affecté les vignes situées en bas de la Côte saumuroise. Les communes de Turquant, Souzay et Parnay ont été les plus touchées par le phénomène dit « de loupe » quand le soleil au levant frappe les cristaux de rosée qui entourent les bourgeons. Les pertes demeurent contenues (moins de 10 %), mais la vigilance reste de mise à l’annonce d’une humidité plus forte la semaine prochaine.

