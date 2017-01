Saumurois L’homme qui murmure à l’oreille de Macron

0

Fils d’Edgard Pisani, ancien ministre et ancien maire de Montreuil-Bellay, Jean Pisani-Ferry est le « responsable du programme et des idées » d’Emmanuel Macron.

Au début du mois de janvier, l’économiste Jean Pisani-Ferry, 65 ans, a annoncé son ralliement à Macron, en même temps que la journaliste Laurence Haïm, correspondante de Canal+ et d’i-Télé à Washington, devenue l’une des porte-parole du mouvement.

Jean Pisani-Ferry est donc désormais l’un des très proches collaborateurs d’Emmanuel Macron. Il dirige le groupe d’experts chargé de trouver des propositions novatrices pour le candidat.

Ex-commissaire général de France Stratégie (le Commissariat général à la stratégie et à la prospective dont il a démissionné pour rejoindre Macron), Jean Pisani-Ferry est professeur de politique économique à Sciences Po Paris et d’économie et de politique publique à Berlin. Bref, une « grosse tête »…

Il sera donc très actif dans la campagne d’En Marche ! Et certains voient déjà le fils du ministre, ministre à son tour si Macron remporte la présidentielle. D’autres se disent que s’il cherche une circonscription pour se faire « parachuter » aux législatives, celle de Saumur Sud serait envisageable. Mais on n’en est pas encore là…

