Saumurois Des vignerons du Véron (37) investissent pour se protéger du gel

Un hélicoptère qui se pose à 21 heures en rase campagne, c'est la scène qui se déroule dans le Véron, en Indre-et-Loire, à 20 km de Saumur, ce soir. Rien à voir avec la centrale EDF de Chinon/Avoine ni avec une opération de gendarmerie. L'engin arrive de Paris à la demande de 8 vignerons qui veulent se prémunir des effets annoncés du gel, demain et plus encore jeudi et vendredi matin. La semaine passée, les pertes ont déjà été importantes (parfois 80 %). Cet hélicoptère va rester deux jours sur zone et couvrir 30 hectares de vignoble dans l'appellation (les Galuches...). Son coût, entièrement supporté par les vignerons demandeurs, est un peu supérieur à 200 € à l'hectare. Mais le jeu en vaut la chandelle s'il permet de sauver la récolte et d'assurer le nombre de bouteilles derrière après un gel déjà asssassin l'an passé. Dans le principe, il s'agit de rabattre en le brassant l'air chaud vers les vignes. L'intervention dure un peu plus d'une heure et démarre 30 minutes après le lever du soleil pour éviter l'effet de loupe sur les bourgeons (gelée blanche) ou carrément la gelée noire en cas de gel plus vif. L"hélicoptère va tourner ainsi demain et après-demain matins.