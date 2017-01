Saumurois Contrôles routiers en série : 84 délits et infractions relevés

0

Des opérations de contrôles routiers ont été menées ce vendredi 20 janvier dans après-midi sur les quatre communautés de brigades de gendarmerie du Saumurois.

Six postes de contrôles ont été positionnés par les Pelotons motorisés de Vivy et Durtal à Baugé, Vernantes, Saint-Clément-des-Levées, Les Rosiers-sur-Loire, Montreuil-Bellay et Doué-la-Fontaine.



Au total, 21 gendarmes et motards étaient mobilisés. Au terme des quatre heures de contrôles, 84 délits et infractions ont été relevés. Les délits concernent deux contrôles d’alcoolémie.

Parmi les infractions les plus fréquentes : les excès de vitesse. 59 dépassements de la vitesse autorisée ont ainsi été sanctionnés. Deux d’entre eux ont entraîné une rétention du permis de conduire pour une vitesse de 160 km/h pour 110 autorisés et de 158 km/h pour 100 autorisés concernant un jeune conducteur.



Défauts de permis, d’assurance, de contrôle technique, de plaque minéralogique, non-port de la ceinture de sécurité ou téléphone au volant complètent le panel des infractions relevées.