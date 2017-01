Saumurois Cambrioleurs à Gennes, ils sont interceptés à Saumur

0

La réactivité d'un voisin vigilant et celle des forces de l'ordre ont permis l'interpellation en flagrant délit de trois cambrioleurs au cours du week-end du 21 et 22 janvier 2017.

L'affaire commence samedi 21 janvier 2017 à Gennes où un voisin repère le manège de deux femmes et un homme dans une maison riveraine. Ils sortent des affaires et les charges dans un fourgon. Le voisin appelle la gendarmerie en fournissant le numéro d'immatriculation du véhicule. Il est la propriété d'un habitant de Saumur et l'information est tout de suite communiquée sur les ondes.

Les policiers du commissariat de Saumur mettent en place une surveillance à l'entrée de la ville. Le fourgon sera ensuite intercepté alors qu'il sort de Saumur en direction de Varrains. À bord, le matériel électronique dont un écran de télévision de très grand format et divers effets provenant du cambriolage de Gennes apportent la preuve du délit. Deux personnes sont alors dans le véhicule. La troisième sera interpellée le lendemain.

Ils ont été placés en garde à vue à la gendarmerie et n'ont pas pu nier l'évidence.