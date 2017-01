Saumur Vit Clean : les bureaux déménagent

0

L’entreprise Vit’Clean installée sur la zone Anjou Actiparc de Longué-Jumelles déplace ses bureaux administratifs en plein cœur de Saumur au 62 de la rue d’Orléans au-dessus de l’agence MAAF dans un espace de 250m². L’entrepot reste sur le site de Longué-Jumelles.



Cette entreprise est spécialisée dans le nettoyage au sein de bâtiments industriels, tertiaires mais aussi de particuliers. Elle intervient dans les départements de Maine-et-Loire et d’Indre-et-Loire avec son second site prêt de Loches. Vit Clean rayonne aussi sur tous les départements voisins et tout le grand ouest.



Plus de détails dans une prochaine édition du journal



Renseignements :

www.vitclean.com

Tél. : 02 41 38 42 62