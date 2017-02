Saumur Val de Loire Le 14e festival Mômes en folie en approche

0

La 14e édition du festival jeune public Mômes en Folie, organisé par l’agglo Saumur Val de Loire, est annoncée du 24 mars au 1er avril.



Comme chaque année, cet événement se déroulera au théâtre le Dôme de Saumur et à la Closerie de Montreuil-Bellay. Mais pas seulement. En effet, pour cette édition, la programmation est placée sous le signe des arts du cirque. À cette occasion, la compagnie 3 x Rien viendra présenter sa nouvelle création « Entre chien et loup », sous un chapiteau installé sur la commune de Verrie.

La programmation, ouverte aux petits et grands, s’annonce particulièrement riche et éclectique. Outre le cirque, des spectacles de musique, marionnettes, théâtre et danse seront proposés.

L’artiste Stéphanie Augusseau, illustratrice, exposera ses dessins réalisés pour la littérature jeunesse dans la galerie Loire du Dôme.

Autre temps fort : un atelier intergénérationnel autour du spectacle de danse ZZZ’insectes pendant lequel enfants et adultes pourront partager un moment festif et une initiation à la danse.

Par ce festival, la communauté d’agglomération a vocation à faire découvrir la culture aux plus jeunes, par le biais de médiations et de temps forts organisés en collaboration avec les écoles et enseignants du territoire. Les réservations seront ouvertes à partir du mercredi 1er mars.

Programme complet sur le site : www.saisonculturelle.agglo-saumur.fr

Tarif unique : 3 €. Réservations au Dôme (02 53 93 50 00) et à la mairie de Montreuil-Bellay (02 41 40 17 60).