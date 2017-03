Saumur Val de Loire Des Rencontres Tsiganes pour mieux se comprendre

0

Initiées il y a deux ans par la com' com de Doué-la-Fontaine, les Rencontres Tsigagnes, désormais sous l'égide de la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire, proposent plusieurs rendez-vous dès aujourd'hui et jusqu'au 5 avril à Doué-en-Anjou, Montreuil-Bellay et Saumur.

Théâtre et musique, films et documentaires, contes et visites du camp de Méron sont au programme de ces rencontres destinées à mieux faire comprendre le monde de ceux qu'on appelle les gens du voyage.

Renseignements et réservations au 02 41 40 45 56.

Tout le programme dans l'édition de Saumur de lundi 20 mars.