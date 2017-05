Saumur Une troupe néerlandaise anime le marché

0

Deux acteurs et leurs accompagnateurs ont animé les rues de Saumur en cette matinée du samedi 6 mai 2017. Un scaphandrier monté sur des échasses et un plongeur ont interpellé les passants et les commerçants. À grands renforts de gestes et à l'aide d'une carte au trésor, ces pirates saltimbanques se sont frayé leur chemin tout en larguant quelques bulles au passage.

Ils sont de la troupe Karavana néerlandaise qui réuni des acteurs de théâtre, de cirque, des musiciens et artistes divers. Ils financent ainsi leur déplacement. Ils étaient descendus depuis le 5 février pour une tournée au Portugal et font également étape dans des communes de France en remontant progressivement vers la Hollande via la Belgique. Ils postent au fur et à mesure des photos sur leur page Facebook et leur site Internet Karavana.nl.