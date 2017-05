Saumur Une rue rebaptisée Jean-Paul Hugot

0

L'ancienne rue d'Anjou entre Loire et Coteau devient rue Jean-Paul Hugot. La plaque a été dévoilée mercredi matin en présence de la famille, et notamment de Paul Hugot, fils de l'ancien sénateur-maire de Saumur disparu le 14 juillet 2013. Jean-Michel Marchand et Michel Apchin ont rendu hommage à l'homme de lettres, de culture et à l'homme politique qui a été un grand bâtisseur. On lui doit cette artère qui relie les quais au Château en empruntant un tunnel.

Lire demain en pages Saumur