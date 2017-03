Saumur Une réunion pour « une autre idée du TER en Saumurois »

0

Le syndicat CGT des cheminots de Saumur propose une réunion publique le vendredi 7 avril sur l'avenir du TER en Saumurois.

Le TER, c'est le Transport Express Régional. « Avec un bond de 130 % de fréquentation depuis l'expérimentation de la régionalisation des Pays de la Loire en 1997, le bilan régional est plus que positif » souligne d'emblée la CGT.

Mais dans le même temps, elle pointe du doit « une dégradation de la qualité de service dont les causes sont connues : manque de disponibilité des matériels TER, manque de personnels dans les trains et dans les gares, déficit de maintenance des infrastructures… Comment dans ces conditions améliorer l'offre si le Service Public TER manque de tout, asphyxié par des dotations budgétaires publiques insuffisantes, et que l'État ne veut plus assumer ? Peut-on penser sérieusement que la concurrence solutionnera ce problème ? »

La CGT lance le débat avec les usagers en les invitant à cette réunion publique le vendredi 7 avril à 19 heures dans la salle du Thouet à St-Hilaire-St-Florent.

La date choisie n'est pas due au hasard : « Le Conseil Régional et la direction SNCF Mobilités des Pays de la Loire ont engagé les négociations relatives au renouvellement de la convention TER pour plusieurs années. La signature devrait être effective au 1er juillet 2017 » précisent les cheminots CGT.