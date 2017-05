Saumur Une réfugiée Rwandaise connaît le prix de la liberté d'expression

0

Une centaine d'élèves de seconde et de BTS du lycée professionnel Bertin-Carnot ont eu face à eux une journaliste Rwandaise réfugiée en France. Elle les a amenés à prendre conscience de « leur chance de pouvoir s'exprimer. Il faut utiliser cela et ne pas se dire que la politique ça ne te concerne pas. Quand tu t'y intéresses, tu vois ce que tu peux changer. Au Rwanda, on ne peut participer qu'aux manifestations du gouvernement. Il faut bien comprendre que quand on t'enlève le droit de parler, on te limite dans ta pensée ».

A lire dans notre édition Saumur du jeudi 1er juin 2017.