Pour leur 8e édition qui aura lieu le jeudi 30 mars de 9h à 18h au Parc Expo du Breil, les Rencontres des métiers, emploi et formation sont rebaptisées « Job Meeting de Saumur Val de Loire ».

Les défenseurs de la langue française regretteront ce nouvel anglicisme (pourquoi pas tout simplement « Rencontres de l'Emploi » ?) mais là n'est pas l'essentiel.

L'essentiel, c'est la présence d'une centaine de professionnels et acteurs de l'emploi et de la formation qui accueilleront ce jour-là les 2 000 visiteurs attendus (actifs et futurs actifs). Ce rendez-vous est ouvert à tous.

Les objectifs annoncés du Job Meeting sont variés : « Rechercher ses collaborateurs, proposer ses compétences, rencontrer les professionnels des filières productives du territoire du Saumurois, découvrir de nouvelles perspectives, les passerelles entre les formations et les métiers. »

L'événement est organisé par la Maison de l'Emploi Saumur Loire Vallées d'Anjou et l'Agence de Développement du Grand Saumurois.