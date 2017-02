Saumur Une excellente année 2016 pour les fines bulles de Loire

0

D'après les chiffres fournis par InterLoire, les exportations 2016 de fines bulles de Loire ont porté la demande pour les vins ligériens. Celle-ci a progressé l'an dernier de 4 % en volume et de 7 % en valeur.

Le volume des fines bulles de Loire (crémant de loire, saumur et vouvray notamment) a progressé en effet de 16 % en 2016 et leur valeur de 25 %. InterLoire précise que « ces Appellations d'Origine Protégée (AOP) de Loire expliquent respectivement 70 % et 60 % de la croissance en volume et en valeur des exportations de fines bulles françaises (hors champagne) ».

Au total (vins tranquilles et vins pétillants confondus), 60 millions de bouteilles de vins d'appellation du Val de Loire ont été exportées en 2016 (+4 % en volume) pour un chiffre d'affaires de 256 millions d'euros (+7 % en valeur).

Ce chiffre constitue un record en valeur des vins exportés sur la période 2012-2015. Une bouteille sur cinq est consommée hors des frontières de l'Hexagone.