Saumur Une conférence sur « le cœur face à l’environnement »

Le club Cœur et santé du Saumurois propose sa conférence annuelle, lundi prochain 6 mars à 19 heures, à l’Espace formation du square Balzac.

Depuis une vingtaine d’années, le club saumurois, que préside aujourd’hui Daniel Gallard, fait appel aux praticiens cardiologues du centre hospitalier pour animer une conférence à thème.

« Le cœur face à l’environnement » correspond à une forte demande parmi les 250 adhérents du club Cœur et santé mais il peut intéresser un plus large public.

Les cardiologues Claude Richard et Amel Quittet animeront cette rencontre.

Aux conseils de bonne pratique, le Dr Amel Quittet apportera son expertise sur les agents physiques et chimiques qui constituent un risque. Notamment les interférences possibles entre différents appareillages électriques et les porteurs de pacemakers et de défibrillateurs, ou les conséquences cardio-vasculaires potentielles d’un traitement du cancer par radiothérapie ou chimiothérapie.