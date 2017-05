Saumur Une conférence sur la bécasse vendredi à Doué-en-Anjou

0

La bécasse des bois, « scolopax rusticola » gagne à être connue. Cet oiseau migrateur est l'objet de toutes les attentions depuis la création dans les années 80 du Club national des bécassiers.

La bécasse est un oiseau très rare à observer. Elle était connue autrefois comme beaucoup de gibier en tant que source de nourriture. Aujourd'hui seul un petit nombre de chasseurs en France la connaissent et en prélèvent un nombre strictement déterminé chaque année. Après s'être démenés pour la protéger grâce à une réglementation drastique sur le territoire au sein du Club national des bécassiers (arrêt de certaines pratiques ancestrales et limitation des prélèvements), ils ont convaincu leurs voisins d'en faire autant en Europe. Le Club est en congrès national les 26, 27 et 28 mai à Doué-en-Anjou.

Il propose aux Saumurois intéressés une conférence exceptionnelle, vendredi soir à 21 heures. Elle sera donnée par Yves Ferrand. Ce spécialiste est responsable du Centre national d'études et de recherches appliquées avifaune migratrice à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. À ses côtés, on trouvera Jean-Louis Cazenave, responsable de la commission météorologique du Club national des bécassiers. Ensemble, ils évoqueront les premiers résultats des balises Argos posées sur quelques spécimens en février 2015 et mars 2016. Ce sera l'occasion de répondre aux questions biologiques sur la migration prénuptiale et postnuptiale de cet oiseau. Sa population actuelle est en bonne santé. On y découvrira sa fidélité au trajet, au site d'hivernage, les distances parcourues, l'influence déterminante de la météo, etc.

Conférence vendredi 26 mai de 21 heures à 23 heures au théâtre Philippe Noiret, 30 place des Fontaines à Doué-en-Anjou. Entrée libre.