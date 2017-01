Saumur Une blessée dans une collision auto-scooter au carrefour du Pressoir

0

Un choc « face à face » s’est produit entre une Opel Corsa et un scooter ce mardi vers 17 heures, au carrefour des rues du Pressoir et Marceau, à Saumur.

L’avant-droit de la voiture a percuté le scooter, projetant ce dernier au pied de la façade du café voisin.

Au sol, la jeune fille qui le pilotait s’est retrouvée couchée, inerte, mais consciente. Les secours l’ont placée sur une civière avant de la transporter jusqu’au centre hospitalier.

Pendant ce temps, les policiers entendaient le chauffeur de la voiture dans le fourgon pour préciser les circonstances de cette collision et procéder aux vérifications d’usage. Compte tenu de l’heure de l’accident et des rues barrées pour permettre l’intervention des pompiers et des forces de l’ordre sur place, le quartier de Nantilly a connu de sérieuses difficultés de circulation.