Saumur Une belle armure au Musée de la Cavalerie

Le Musée de la Cavalerie de Saumur vient de débuter sa nouvelle saison touristique. L'une des grandes nouveautés est la réception par le site d'une armure dite Maximilienne datant du XVIe siècle et fabriquée à Nuremberg (Allemagne).

Il s'agit d'un dépôt du Musée de l'Armée.

Pesant 20 kg et « d'une modernité incomparable », cette armure possède la particularité de posséder des pièces qui sont toutes d'origine. Produit de luxe et de mode, elle servait aussi à montrer le rang et la fortune de celui qui la portait.