Saumur Un rassemblement le 8 mars pour la parité salariale

La journée internationale des droits des femmes a lieu chaque année le 8 mars.

À cette occasion, le syndicat CGT des hospitaliers du Saumurois et l'union locale CGT (en lien avec des organisations féministes, FSU, Solidaires) organisent un rassemblement mercredi prochain à 15 h 40 « pour marquer la non prise en compte de la parité salariale entre les femmes et les hommes ».

Tous les salarié(e)s du secteur de la santé, mais aussi plus généralement tous les salarié(e)s du public et du privé, les retraité(e)s, demandeurs d'emploi, jeunes, organismes féministes...sont invité(e)s à ce rassemblement.

La CGT rappelle que « le secteur de la Santé et de l'Action Sociale est majoritairement composé de femmes ».

Le syndicat invite l'ensemble du personnel de l'hôpital « à se mobiliser à cette heure par un débrayage pour que la loi sur l'égalité Femme/Homme soit mise en application dans les trois versants du service public (hospitalier, État, territorial) ».