Saumur Un premier triathlon lancé le dimanche 21 mai

Saumur accueillera son premier marathon de la Loire le 16 avril, mais cela ne sera pas la seule nouveauté sportive en 2017.

En effet, le dimanche 21 mai, la cité vivra aussi son premier triathlon. Le club local « Saumur Team Triathlon », qui ne compte que deux années d'existence, se lance dans l'organisation de sa première épreuve.

Ainsi, 400 à 500 compétiteurs sont attendus pour s'élancer sur différentes épreuves. Une course au format « découverte » permettra à tout un chacun de s'essayer à ce sport au travers de 250 m de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied. Pour les plus expérimentés, un format Sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied) viendra clôturer la journée, après deux courses réservées aux jeunes.

Le comité d'organisation travaille depuis plusieurs semaines à la mise en place de ces épreuves qui se dérouleront dans un espace compris entre le plan d'eau de MiIlocheau et le château de Saumur.