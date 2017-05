Saumur Un nouvel atelier de co-réparation samedi à la MJC

0

Un nouvel atelier de co-réparation est prévu samedi de 9 heures à midi à la MJC.

On y répare petit électroménager, vélo, vêtements…Bricolage, réparations, système D, échanges de savoirs sont au rendez-vous. Des bénévoles, qu'il est possible de rejoindre, se penchent gratuitement sur la réparation éventuelle des appareils en panne, ou les petits tracas de couture. Ces ateliers se déroulent en partenariat avec Saumur Agglopropreté. L'opération vise à la réduction des déchets, à l'augmentation de la durée de vie des appareils. Au-delà de cette nécessaire prise de conscience, il s'agit aussi de faire des rencontres et bien évidemment des échanges de savoirs dans une ambiance conviviale.

Entrée gratuite. Dépôt des objets entre 9h et 11h30 seulement. Penser à amener pièces de rechange, codes d'accès, CD d'installation, câbles d'alimentation, etc. Si l'intervention n'est pas possible, les co-réparateurs orientent vers les professionnels concernés.

Contact : Pascal Truffandier (MJC) au 02.41.40.25.62.