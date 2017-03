Saumur Un nouveau site touristique cet été à Saumur

0

Les Jardins de Puygirault ouvriront le 1er juillet à Saumur. Ce tout nouveau site touristique se propose de raconter l'histoire des jardins potagers à travers 14 étapes et autant d'univers créés de toutes pièces.

L'initiative en revient aux frères Stanislas et Yann Bouchard qui tiennent déjà le Musée du Champignon et le site troglodytique Pierre et Lumière, situés à Saint-Hilaire-Saint-Florent, à la sortie de Saumur sur la route de Gennes, à deux pas des futurs Jardins de Puygirault.

Chacun des deux sites souterrains reçoit déjà près de 40 000 visiteurs par an. L'ambition des Jardins se situe au même niveau. Mais ce ne sera pas pour cette année qui sera une demi-année d'exercice et un galop d'essai.

L'architecte du projet est Patrick Genty, pionnier, avec d'autres, du festival des jardins de Chaumont.

