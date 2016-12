Saumur Un nouveau centre de dialyse en construction

0

Un nouveau centre de dialyse va être construit près de l'hôpital de Saumur. Il sera géré par l'association Écho qui traite déjà des patients dans les locaux de l'IFSI (école d'infirmières, rue Marceau). L'association a obtenu un agrément pour 12 postes.

À cause des travaux, la circulation des véhicules s'effectuera si besoin sur chaussée rétrécie, entre la rue des Rolletières et l'accès au parking de la clinique, et ce du lundi 2 janvier au vendredi 1er décembre 2017.