Saumur Un muret en projet sur les quais

0

À propos de stationnement, le devenir des cales de Loire s'est inscrit dans une actualité au long cours. Le maire Jean-Michel Marchand a confirmé mercredi, que la préfète avait donné son accord au projet de construction d'un muret. « Le projet sera à retravailler avec la Mission Val de Loire » a informé l'élu, « il s'agit d'enlever les barres et les bornes actuelles. Je souhaitais que ce muret soit édifié non sur une partie mais d'un bout à l'autre des cales avec la volonté d'animer les quais par la suite... quand il n'y aura plus de voitures demain ou après-demain ». Cette allusion en fin de réponse fait écho à la demande expresse de l'État par la voie préfectorale, d'interdire les parkings en bord de Loire. Il avait exigé la suppression du stationnement après le drame, qui coûta la vie à une femme et son petit-fils l'an dernier.

On s'y achemine doucement mais sûrement. Le chantier est chiffré à 73 000€, une facture financée par la Ville de Saumur avec le soutien également du député Jean-Charles Taugourdeau, lequel utilisera sa réserve parlementaire.