Saumur Un désespéré se jette dans la Loire et s'en sort vivant

0

Un homme d'une trentaine d'années a été sorti vivant de la Loire vers midi par les secours, plongeurs de Saumur en tête qui sont allés le chercher en canot. En état d'hypothermie et très pâle mais conscient, il a été dirigé vers le centre hospitalier local. Le SMUR était sur place et la police nationale. Cet homme a dérivé sur plus de 500 m dans une eau froide à moins de 8 degrés depuis le pont Cessart. L'attroupement de curieux s'est rapidement formé sur ce pont. Les remous habituels à cette saison ont épargné l'infortuné sous le pont du Cadre Noir, ce qui lui aura sauvé la vie. Il semble ne pas d'être laissé couler non plus dans sa dérive, ce qui laisse supposer un appel désespéré plutôt que la volonté ferme de mettre fin à ses jours. D'après un témoin qui passait par là et qui aurait porté secours à la même victime entre les ponts avant Noël, il s'agirait d'une récidive. La moitié des tentatives de suicide occasionnent ce genre de récidive.