Saumur Un dentiste saumurois : « On nous met des bâtons dans les roues »

Quand les élus disent tout faire pour combattre le désert médical et favoriser les regroupements de professionnels de la santé, on aimerait bien les croire sur parole (lire CO du jeudi 22 décembre).

Mais pour François Babin, chirurgien-dentiste à Saint-Lambert-des-Levées, c'est le contraire. « On nous met des bâtons dans les roues », affirme-t-il après avoir tenté vainement d'implanter son cabinet dans la zone du Champ-Blanchard à Distré.

Le dossier remonte à mai 2015. Le cabinet dentaire de la Croix de Guerre à Saint-Lambert-des-Levées était prêt à investir 1,5 million d'euros dans un nouveau cabinet situé à Distré. Le nombre de praticiens serait alors passé de 3 à 5.

Il avait fait une demande en ce sens auprès de Saumur agglo, propriétaire du terrain convoité. Mais Guy Bertin, président de l'Agglo, a refusé en expliquant dans un courrier : « Les élus ne souhaitent pas donner une suite favorable à votre demande afin que cette zone d'activités ne concurrence pas le centre-ville de Saumur ».

François Babin estime que pour les cabinets médicaux, il s'agit là d'arguments d'un autre âge : « Qu'importe pour un patient qui a mal aux dents qu'on soit au nord ou au sud. Il s'en fiche de devoir traverser la Loire. »

