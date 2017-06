Saumur Un concours international de maquettes au musée des blindés

0

Les amateurs de modélisme et de maquettes sont invités à découvrir le concours international de maquettes qui aura lieu ce week-end au musée des blindés de Saumur (samedi 3 et dimanche 4 juin, de 9 heures à 18 heures).

Il sera possible à cette occasion de visiter l'exposition de maquettes air, terre et mer ainsi que les réserves du musée, mais aussi de découvrir (à 15 heures) les démonstrations dynamiques de Sherman, Panther, EBR, Jeep mutt, Centurion, M113… Le Saint-Chamond ne participera pas à la démonstration dynamique en raison d'un incident technique, mais on pourra le découvrir en statique.

Tarifs : adulte, 8,50 € ; de 7 à 15 ans, 5,50 € ; étudiant, 6,50 € ; forfait famille, 23 €.

Pour en savoir plus sur le musée des blindés, cliquer ici.