Saumur Un Carrousel nouvelle formule en juillet

0

L'édition 2017 du Carrousel de Saumur va présenter plusieurs nouveautés.

Il aura lieu les jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 juillet, sur trois jours, contre deux lors des précédentes éditions.

Donné sur la place du Chardonnet, le grand spectacle équestre et militaire sera scénarisé, et se fera désormais sans les écuyers du Cadre noir. Mais ils resteront tout de même à l'affiche puisqu'ils proposeront une présentation publique chaque matin dans leur grand manège de l'École Nationale d'Équitation.

Les trois soirées se termineront par une séance de cinéma en plein air.

L'objectif est de proposer un carrousel « plus dense, plus rythmé, plus ludique » avec une « nouvelle programmation à l'esprit « festival d'été » ».

