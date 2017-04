Saumur Un carnaval de feu au Chemin vert rassemble 250 personnes

0

La seconde édition du carnaval a fait le plein dans les rues du quartier du Chemin vert cet après-midi. Le cortège était haut en couleurs et animé par deux chars, la gabare du comité de quartier Saint-Nicolas/Beaurepaire et Rio du comité de quartier entre les ponts. Une halte intergénérationnelle animée par la Banda de Villebernier a fait se croiser les résidents et les enfants. Bonbons et confettis ont apporté de la joie. Un spectacle était organisé place Angibault à l’issue du défilé avant le brûlage du bonhomme carnaval.

