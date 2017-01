Saumur Trois films de Mocky tournés en Saumurois sur France 2

0

Dimanche prochain 8 janvier, à partir de minuit, France 2 diffusera dans la série de ses « Histoires courtes » trois films réalisés en 2014 et 2015 dans le Saumurois par Jean-Pierre Mocky, et produits par le Saumurois Jean-Maurice Belayche.

On pourra ainsi voir ou revoir « Le magicien et les siamois », tourné à Saumur et à Doué-la-Fontaine (aux arènes et au théâtre) ; « Agafia », d'après Anton Tchekhov, tourné à Tigné, Dampierre-sur-Loire (Les Fours à chaux) et au lac de Rillé (scènes du train à vapeur) ; « Le juge et le rustre », également d'après Tchekhov, tourné au tribunal de Baugé et dans le parc du château de Tigné.

Cerise sur le gâteau : sera également diffusé le film de douze minutes sur les retrouvailles de Gérard Depardieu et de Pierre Richard, 28 ans après Les Compères.