Saumur Sport, art, animations : le programme du Saumur Complet

0

Désormais à Saumur-Verrie, le concours complet, c'est de l'équitation mais aussi des promenades, de l'art, de la musique, un marché, et même un vide-sellerie.

Le concours complet international (CCI) a débuté hier à l'hippodrome de Verrie avec le dressage. Il durera trois jours, avec la 2e journée du dressage aujourd'hui, le cross demain et le jumping dimanche.

Durant ces trois journées de compétition, le public est invité à participer à différentes animations : cani-randonnées, découverte d'œuvres de land-art, concerts, balades à dos de poney, marché du terroir, vide-sellerie.

Vendredi 26 mai

CCI* et CIC** Dressage (matin)

CCI*** Dressage (après-midi)

Cani-randonnées à la découverte du parcours de cross et de l'exposition Grand Air avec Huski Dream et ses husky de Sibérie, ses malamutes d'Alaska, ses chiens esquimau du Groenland et leur Samoyède. Tarif : 3,50 € par enfant jusqu'à 16 ans et 5 € pour les plus grands.

Samedi 27 mai

CCI* Cross (1er départ à 8h)

CIC** Jumping (1er départ à 9h)

CCI*** Cross (1er départ à 12h)

CIC** Cross (1er départ à 16h)

CIC** Remise des prix à 19h

Concerts gratuits à la suite jusqu'à 23 h 30

Marché du terroir toute la journée

Exposition et Rando « Grand Air », œuvres d'art monumentales en parallèle du parcours de cross 3 étoiles, en visite libre ou guidée (11h et 14h, gratuit sur réservation).

Balades poneys (2 €)

Dimanche 28 mai

CCI* Jumping (1er départ à 11h)

CCI*** Jumping (1er départ à 14h)

CCI* Remise des prix à 13h

CCI*** Remise des prix à 16h

Exposition et Rando « Grand Air », œuvres d'art monumentales en parallèle du parcours de cross 3 étoiles, en visite libre ou guidée (11h, gratuit sur réservation)

Marché du terroir toute la journée.

Vide sellerie : 9h-18h

Balades poneys (2 €)

Cani-randonnées à la découverte du parcours de cross et de l'exposition Grand Air avec Huski Dream et ses husky de Sibérie, ses malamutes d'Alaska, ses chiens esquimau du Groenland et leur Samoyède. Tarif : 3,50 € par enfant jusqu'à 16 ans et 5 € pour les plus grands.

Entrée gratuite les trois jours à l'hippodrome de Verrie.