Saumur Saumur désormais classée « ville internet @@@ »

Mercredi 1er février, la Ville de Saumur a obtenu sa troisième arobase (@) lors de la remise des prix du « label national territoire, villes et villages internet » qui avait lieu à Lille.

Pour sa première participation au concours du réseau des villes internet, Saumur a été directement classée @@@, tout comme Sucé-sur-Erdre (Loire-Atlantique). Mais il reste encore des efforts à faire en matière de numérique et d'accès à internet pour recevoir le plus haut grade, les cinq arobases qui ont été décernés mercredi à la Ville d'Angers ainsi qu'à celle de Trélazé.

Si de nombreux Saumurois attendent avec impatience de pouvoir se connecter à la fibre, ou même tout simplement d'avoir un débit suffisant, plusieurs initiatives ont cependant permis à Saumur d'obtenir cette distinction : dématérialisation des échanges à la mairie, plan pluriannuel d'investissement et de fonctionnement 2015-2020, accès aux outils numériques à la médiathèque, développement du numérique à la MJC, installation en cours de la fibre par Orange, etc.

À la mairie de Saumur, on rappelle que « ce label distingue les initiatives en faveur d'un Internet citoyen » et on voit dans ces @@@ « une reconnaissance pour Saumur, qui s'appuie sur le numérique pour moderniser son action et pour proposer des services innovants, adaptés aux usages des habitants ».