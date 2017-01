Saumur Sale temps pour les vitres teintées

0

Ludovic Sourintha est spécialisé dans le "débosselage sans peinture", une technique qu'il a ramenée de son séjour en Floride. Installé depuis un an sur Écoparc au sein d'un pôle automobile à Saint-Lambert-des-Levées, cet ancien pensionnaire de la pépinière d'entreprises de Distré ne s'inquiète pas outre mesure des nouvelles dispositions légales applicables au 1er janvier sur la pose de vitres teintées à l'avant des véhicules.

C'est à peine 20 % de son chiffre d'affaires. Et la pose, autorisée, de vitres teintées à l'arrière représente deux tiers de cette partie de son activité. Par contre, à l'avant, c'est la dépose qui occupe le plus clair de son temps en ce début d'année. Il décolle sans relâche ce qu'il a souvent posé, un aspect peu valorisant du métier auquel il est contraint par la loi.

Côté client, c'est la double peine financière (pose et dépose). Ludovic pense en avoir pour un mois de folie et regrette qu'en France, pareille obligation soit faite, contrairement à la Floride où l'intérêt du vitrage teinté est évident, surtout vu l'ensoleillement annuel : " Presque tout le monde est équipé là-bas. Cela diminue de 70 % la montée en température dans l'habitacle. Et ça représente une sécurité supplémentaire car la pose du film rend la vitre feuilletée quasi inviolable " précise le jeune carrossier.

