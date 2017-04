Saumur Saint-Lambert-des-Levées enregistre une participation soutenue

0

Les trois bureaux de vote installés salle Martineau à Saint-Lambert-des-Levées confirment l’impression de mobilisation soutenue des électeurs au 1er tour de la présidentielle 2017. Vers 11 heures, les bureaux 16, 17 et 18 étaient au-dessus de 27 % au global. Une heure plus tard, on avait déjà franchi la barre des 40 %, très supérieure à la participation moyenne nationale (28,5 %). Et à 16 heures, le rythme s’accélère encore avec un bureau 16 à 62 %, le 17 à 60 % et le 18 à 59 %.